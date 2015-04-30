Die verborgenen Kräfte der PflanzenJetzt kostenlos streamen
Der Natur auf der Spur
Folge 3: Die verborgenen Kräfte der Pflanzen
52 Min.Folge vom 30.04.2015Ab 6
Bäume stehen fest verwurzelt an einer Stelle. Oft über Jahrhunderte. Blumen wandern nicht, und Gräser laufen nicht davon. Trotzdem gilt beim Thema Pflanzen: Sie bewegen sich doch! Mit Hilfe neuester Hightech-Filmtechniken macht die Reihe Bewegungen sichtbar, die bislang im Verborgenen blieben. Die Zuschauer wechseln die Perspektive und sehen die Welt auf einmal aus der Sicht einer Pflanze. Zudem zeigen renommierte Botaniker, was der Mensch alles aus den Geheimnissen der Gewächse lernen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Natur auf der Spur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mini Series
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2013 ZDF Enterprises