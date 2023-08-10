Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 10.08.2023
97 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12

Ist Bio gleich Bio? Was bedeutet welches Bio-Siegel? Macht Bio nur Sinn macht, wenn die Produkte regional und saisonal angebaut werden? Wird bei der Herstellung von Bio-Produkten tatsächlich auf das Tierwohl geachtet? Und wo kauft man am besten Bio-Produkte? "Der SAT.1 Bio-Check" untersucht das Bio-Angebot in reinen Bio-Supermärkten wie denns und Bio Company, in Supermärkten wie REWE und Edeka sowie in Discountern wie ALDI (Süd), Lidl und Penny.

SAT.1
