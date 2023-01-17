Fielmann, Apollo, Mister Spex & Co. - Der SAT.1 Optiker-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 4: Fielmann, Apollo, Mister Spex & Co. - Der SAT.1 Optiker-Check!
102 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12
41,1 Millionen der Deutschen ab 16 Jahren sind nach Angaben des ZVA (Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen) Brillenträger. Für die Auswahl des perfekten Gestells stehen mehr als 11.000 Optiker-Fachgeschäfte und ein riesiges Online-Angebot zur Verfügung. Wie unterscheiden sich die Anbieter? Wer bietet Eigenmarken an? Wer punktet bei Beratung und Service? SAT.1 nimmt die sechs umsatzstärksten Optikerketten unter die Lupe und verschafft klare Sicht im Angebots-Dschungel.
Genre:Spezial, Dokumentation, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH