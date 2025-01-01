Der Supermarkt der Zukunft
Wie kaufen wir im Jahr 2050 ein? Future-Food Expertin Denise Loga und Supermarkt-Besitzer Robin Hertscheck machen sich weltweit auf die Suche nach neuen Einkaufskonzepten und neuen Lebensmitteln. Gemeinsam mit Prof. Stephan Rüschen erstellen sie aus ihren Erkenntnissen ein Konzept für den Supermarkt der Zukunft.
