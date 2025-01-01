Staffel 2021Folge 1
Das WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Der Talk danach
Folge 1: Das Wiedersehen
36 Min.Ab 12
Welcome Back! Die #BeautyNerd-Paare treffen nach sechs abenteuerlichen Wochen auf Zypern wieder aufeinander. Zusammen blicken sie zurück und berichten, wie sie sich selbst und ihre Mitstreiter nach der Show wahrnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Talk danach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben