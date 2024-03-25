Der Traum vom sauberen EiJetzt kostenlos streamen
Folge 97: Der Traum vom sauberen Ei
Eier sind bio und kommen von glücklichen, freilaufenden Hühnern. Darauf zumindest legen wir bei unserem Frühstücksei wert, und wir achten beim Kauf entsprechend darauf. Doch den Großteil der Eier konsumieren wir nicht als selbst gekauftes Frisch-Ei, sondern als verarbeitetes Ei: in Teigwaren, Backwaren, Eispackungen … Doch die Kennzeichnungspflicht, die hier gilt, lässt keinen praktischen Rückschluss mehr zu, woher die darin verarbeiteten Eier kommen und wie sie produziert worden sind. Osteuropäische Legebatterien, die nahezu alle hiesigen Standards zu unterlaufen scheinen, sind eine Realität in diesem riesigen Eier-Markt. Und sie betrifft uns alle. Obwohl Österreich ein Agrarland ist, importieren wir täglich eine Million Eier. Und so schaffen auch die kritischen Konsumentinnen und Konsumenten, ohne es zu wollen und zu wissen, durch ihren täglichen Einkauf einen Markt für eine Art der Eierproduktion, von der man gemeint hätte, sie gehöre der Vergangenheit an. R: Isabel Gebhart Bildquelle: ORF/D5 Produktion
