Einst Enfant terrible – heute Establishment. Anlässlich des 95. Geburtstages von Arnulf Rainer am 8. Dezember zeigt der ORF einen Film über den österreichischen Ausnahmekünstler. Das von Claudia Teissig gestaltete Porträt beschreibt den Weg des früheren Bürgerschrecks zum Staatskünstler mit eigenem Museum. Zeit seines Lebens hat er provoziert, agitiert und polarisiert. Trotzdem oder gerade deswegen hat Arnulf Rainer den internationalen Kunst-Olymp erklommen. Mit seinen wilden Übermalungen, aberwitzig-grotesken Grimassenfotos, gestischen Handmalereien, Überzeichnungen von Reproduktionen von Leonardo, Messerschmidt, Rembrandt oder Goya hat er sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben und zählt heute zu Österreichs führenden Vertretern auf dem internationalen Kunstmarkt. Bildquelle: ORF Gestaltung: Claudia Teissig
