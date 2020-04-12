Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Folge 5
46 Min.Folge vom 12.04.2020Ab 6
André Vogt kümmert sich um eine Schülerin, die offenbar ihre Hausaufgaben vergessen hat. Denn beim gemeinsamen Training kann sie die gelernten Kommandos nicht anwenden. Außerdem geht es für die Welpen auf einen spannenden Ausflug auf dem Wasser. Doch wie werden sich die Vierbeiner im wackeligen Kanu schlagen?
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen