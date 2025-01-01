Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: Folge 1
46 Min.Ab 6
Im Loft kümmert sich André Vogt um fünf junge Fellnasen, die spielerisch neue Kommandos und Verhaltensweisen lernen sollen. Welpe Balu muss lernen, die Möbel seiner beiden Frauchen in Ruhe zu lassen. Auch der elf Monate alte Jagdhund Peanut hat es faustdick hinter den Ohren. Kann André den wilden Vierbeiner zähmen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen