Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 7

sixxStaffel 2Folge 7
Folge 7

Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 7: Folge 7

46 Min.Ab 6

Am letzten Schultag stehen für Andrés Schützlinge noch ein paar Prüfungen auf dem Plan. Können die Welpen mittlerweile alleine bleiben? Und wie schlagen sich die Vierbeiner im großen Außenparcours? Zum Schluss hat der Hundetrainer auch noch eine Überraschung für Herrchen und Frauchen parat, denn jeder ihrer Fellnasen hat einen Trick einstudiert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen