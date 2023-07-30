Es geht auf den ersten KlassenausflugJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Es geht auf den ersten Klassenausflug
46 Min.Folge vom 30.07.2023Ab 6
André Vogt unternimmt mit seinen Schülern den ersten Klassenausflug. Die Welpen lernen andere Tiere kennen, wie zum Beispiel Kühe und Ziegen. Wie reagieren die Schüler auf die neuen Bekanntschaften? Außerdem steht eine Balancierstunde in der Spielscheune auf dem Stundenplan. Die Goldendoodle-Dame Mayla und auch der Golden Retriever Solly haben mit der Höhenangst zu kämpfen. Wie werden sie die Aufgabe meistern?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen