Desert Warrior
1 StaffelAb 12
Desert Warrior
Im September startet die nächste Serie von Otto Bulletproof, der "Desert Warrior", eine Survival-Expedition in der Wüste Namibias. Vier Teams werden durch eine der lebensfeindlichsten Umgebungen der Erde geführt. Die Teilnehmer müssen sich extremen Temperaturen, begrenztem Schutz und schwierigen Bedingungen stellen. Überlebenstechniken, wie Wassergewinnung aus Pflanzen und das Orientieren werden getestet. Diese Serie fordert von den Teilnehmern Mut, Ausdauer und Teamgeist.
Genre:Abenteuer
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH