Detektiv Conan
Folge vom 26.11.2025: Ein mysteriöser Hirschkäfer im Frühling
Folge vom 26.11.2025
Als der Zooladenbesitzer Herr Ninomiya ermordet aufgefunden wird, untersuchen Conan und die Detective Boys den Vorfall. Dabei entdecken sie in dem Geschäft auch einen Hirschkäfer, den es zu dieser Jahreszeit eigentlich gar nicht geben dürfte ... Können die Ermittler durch den Käfer den tragischen Tod aufklären?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment