Wer spielt sich erfolgreich ins Aus?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands dümmster Promi
Folge 2: Wer spielt sich erfolgreich ins Aus?
48 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Da waren es nur noch 7! Auch in der zweiten Runde versuchen die verbliebenen Promis mit Köpfchen und Cleverness zu punkten und somit aus der Show auszuscheiden. Denn nur so können sie es vermeiden, mit dem Titel "Deutschlands dümmster Promi" nach Hause zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands dümmster Promi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben