Schweres Gerät in Deutschland
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 1: Schweres Gerät in Deutschland
95 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Was für ein Geheimnis verbirgt sich hinter diesem kriegerischen Fahrzeug? Welches kulinarische Geheimnis stammt von einem deutschen Bundeskanzler? Welche Erfindung aus Ostfriesland schützt Urlauber vor Wind und Wetter? Warum versteckt sich unter der Stadt Hamburg ein ungenutztes Bauwerk? Welcher Schwarzwälder hat Frauen buchstäblich zum ersten Mal den Kopf verdreht? Die Lösungen gibt es in der Folge "Deutschlands größte Geheimnisse".
Deutschlands größte Geheimnisse
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins