Deutschlands Küsten
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Deutschlands Küsten
Die raue Nordsee, die sanfte Ostsee, Insel-Lifestyle, prickelnde Luft, über 1000 Kilometer Strand, Städte mit maritimer Hansetradition, und die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt. An Deutschlands Küsten gibt es viel zu entdecken. Der zehnteiligen Dokumentationsreihe "Deutschlands Küsten" gelingt es, die besondere Schönheit der Küstenlandschaft der deutschen Nord- und Ostsee aus bislang unbekannter Perspektive einzufangen: Spektakuläre Luftaufnahmen werden begleitet von Gesprächen mit Menschen, die ihr Glück am Meer gefunden haben und die nur dort leben wollen. In fünf Folgen über die Nordsee und fünf Folgen über die Ostsee entsteht so ein Strom von ungewöhnlichen Bildern und starken Geschichten in wunderschöner Landschaft.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6