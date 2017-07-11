Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abholzer

Achtung, Steinschlag!

DMAXFolge vom 11.07.2017
Achtung, Steinschlag!

Die Abholzer

Folge vom 11.07.2017: Achtung, Steinschlag!

45 Min.Folge vom 11.07.2017Ab 12

Einzelkämpfer Serafin Gstrein wagt sich im Ötztal bei schlechtem Wetter in schwieriges Gelände vor, denn in der Nähe des Skiorts Sölden drohen Steine und Geröll auf eine Straße abzurutschen. Gefällte Baumstämme sollen am Hang als natürliche Barriere fungieren. In der Verenaschlucht bei Solothurn kommen derweil Steigeisen zum Einsatz. Dort hantieren Franz Arnold und seine Crew mit der Kettensäge in bis zu 30 Metern Höhe. Die Bäume dürfen beim Abholzen nicht umfallen, deshalb werden sie mit einem Helikopter ausgeflogen.

