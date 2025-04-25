Die Alpen von oben
Folge 1: Von Karawanken nach Graz
52 Min.
Die Alpen von oben: Von Karawanken nach Graz - Die Dokumentationsreihe widmet sich den Alpenlandschaften und ihren Bewohnern aus verschiedenen Blickwinkeln und zeichnet ein einzigartiges Porträt dieser bedeutenden Kulturregion Europas.
Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© VIDICOM Media GmbH