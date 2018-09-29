"Das Kochduellchen" mit Johann Lafer & "Die beste Soap der Welt" mit Sila SahinJetzt kostenlos streamen
DIE BESTE SHOW DER WELT
Folge 1: "Das Kochduellchen" mit Johann Lafer & "Die beste Soap der Welt" mit Sila Sahin
161 Min.Folge vom 29.09.2018Ab 12
Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für die perfekte Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas mit ihren Ideen um die Gunst des Studiopublikums. Mit von der Partie sind heute Vanessa Mai, Eko Fresh, H.P. Baxxter, Wolfgang Bahro, Maike von Bremen, Sila Sahin, Tim Sander, Isa Jank, Benjamin von Stuckrad-Barre, Paul Janke, Micaela Schäfer, Mario Basler, Joey Heindle, Johann Lafer und Reiner Calmund.
Enthält Produktplatzierungen