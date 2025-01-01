Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Johannes Nuding & Pierre Gagnaire

just cookingStaffel 14Folge 10
Johannes Nuding & Pierre Gagnaire

Johannes Nuding & Pierre GagnaireJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 10: Johannes Nuding & Pierre Gagnaire

10 Min.

Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es im Oktober für die Menü-Vorbereitungen nach Paris, wo er diesmal gleich zwei kulinarische Koryphäen trifft: die 3-Sterne Köche Johannes Nuding & Pierre Gagnaire!

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen