Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Grégoire Berger

just cookingStaffel 14Folge 7
Grégoire Berger

Grégoire BergerJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 7: Grégoire Berger

10 Min.

Für Hangar-7 Executive Chef Martin Klein geht es diesmal für die Vorbereitungen des Juli-Menüs nach Dubai in die Küche des renommierten Sternekochs Grégoire Berger.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen