Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Christian Bau
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Drei Sterne, eine Vision! Christian Bau spielt in der obersten Liga des raffinierten Genusses. Weltoffen, leicht und zeitgemäß nimmt seine Küche die Gäste mit auf eine luxuriöse Reise von Paris bis Tokio. Heuer werden Christian Baus preisgekrönte Kreationen erstmals in ihrer ganzen Fülle in Österreich präsentiert.
