Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

75. Geburtstag von Eckart Witzigmann

ServusTVStaffel 8Folge 5vom 15.12.2021
75. Geburtstag von Eckart Witzigmann

75. Geburtstag von Eckart WitzigmannJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 5: 75. Geburtstag von Eckart Witzigmann

48 Min.Folge vom 15.12.2021

Ein Jahrhundertmenü für den Jahrhundertkoch! Zu Eckart Witzigmanns 75. Geburtstag finden sich seine besten Schüler, Wegbegleiter und Freunde zu einem wahren Genussfeuerwerk im Hangar-7 ein.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen