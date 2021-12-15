Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Christian Bau

ServusTVStaffel 8Folge 9vom 15.12.2021
Christian Bau

Christian BauJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 9: Christian Bau

48 Min.Folge vom 15.12.2021

Drei Sterne, eine Vision! Christian Bau spielt in der obersten Liga des raffinierten Genusses. Weltoffen, leicht und zeitgemäß nimmt seine Küche die Gäste mit auf eine luxuriöse Reise von Paris bis Tokio. Heuer werden Christian Baus preisgekrönte Kreationen erstmals in ihrer ganzen Fülle in Österreich präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen