2 StaffelnAb 12
Die besten TV-Streiche by ProSieben
In "Die besten TV-Streiche by ProSieben" feuert ProSieben einen verrückten TV-Streich nach dem anderen ab. Alle gedreht mit versteckten Kameras: TV-Moderator Thore Schölermann glaubt, dass ihm in seinem Ferienhaus ein Stalker auflauert und Studentin Melanie, die in einer Bäckerei jobbt, ist den Tränen nahe, weil wirklich alles schief läuft ... Oh weh! Doch das war noch lang nicht alles. Gelacht wird bis zum Schluss.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2016
