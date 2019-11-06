Es wird wieder geprankt!Jetzt kostenlos streamen
Die besten TV-Streiche by ProSieben
Folge 1: Es wird wieder geprankt!
135 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lena Gercke, Matthias Schweighöfer, Palina Rojinski, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bringen ihre überrumpelten "Opfer" in "Die besten TV-Streiche by ProSieben" an den Rand der Verzweiflung: Alles nur Spaß, aber saukomisch! Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben