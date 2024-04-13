Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer

Prototypen & Problemfälle

Prototypen & Problemfälle

Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer

Folge vom 13.04.2024: Prototypen & Problemfälle

Folge vom 13.04.2024

Aus der Werkstatt von „BS Camperwerk“ in Bad Bramstedt rollen maßgeschneiderte Wohnmobile und Campervans. Beim Ausbau von zwei Prototypen schaut den Vollprofis der Auftraggeber über die Schulter. Werden die Vehikel rechtzeitig bis zur Messe fertig? Das Team von „4Wheel24“ lackiert unterdessen in Hasloch den Unimog eines Survival-Influencers. Aus dem Feuerwehrfahrzeug wird ein Explorationsmobil in Tarnfarbengrün. Und die Bulli-Spezialisten von „Van360“ begeben sich auf Fehlersuche. Die Truppe repariert und restauriert in Rostock kultige Volkswagen.

