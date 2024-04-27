Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer
Folge vom 27.04.2024: Hochzeiten & Reisen
45 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12
In drei Wochen sollen die „Star Vans“ des „Camperwerks“ auf einer Messe die Blicke auf sich ziehen. Tischlermeister Heiko nimmt mit seinen Azubis Phil und Felix in Bad Bramstedt den Innenausbau der beiden Prototypen in Angriff. Das Team von „4Wheel24“ krempelt in der Werkstatt ebenfalls die Ärmel hoch. Im Haslochbachtal bei Würzburg wird in dieser Folge die Fahrerkabine eines Explorationsmobils mit einem Chassis verschraubt. Und Tobi hinterlässt der Crew von „Mein Hausboot“ vor der Abreise in den wohlverdienten Urlaub eine ambitionierte To-do-Liste.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
