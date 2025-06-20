Die Chefin
Folge vom 20.06.2025: Die Chefin: Lockvogel
Nach einem geheimnisvollen Rendezvous wird die Ex-Architekturstudentin Charlotte Liebig ermordet aufgefunden. Während Veras Kollege Böhmer von einem missglückten Raubüberfall ausgeht und sich auf den Obdachlosen Markus „Bomme“ Feisen als Täter konzentriert, folgt Vera einer anderen heißen Spur. Sie vermutet ein persönliches Motiv hinter dem Gewaltakt. Selbst als bereits ein Geständnis von „Bomme“ vorliegt, weicht Vera von ihrer Linie nicht ab und bringt sich damit ungewollt in tödliche Gefahr. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Christoph Schechinger (Maximilian Murnau) Francis Fulton-Smith (Mathias Schönauer) Michael Fuith (Markus 'Bomme' Feisen) Sonja Baum (Luise Amstätter) Marcus Mittermeier (Felix Amstätter) Tatja Seibt (Inge Rüdgers) Olga von Luckwald (Zoe Lanz) Regie: Florian Schott Drehbuch: Axel Hildebrand, Florian Iwersen Bildquelle: ORF/ZDF/Michael Marhoffer