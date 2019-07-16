Die absurdesten AmtsentscheidungenJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Die absurdesten Amtsentscheidungen
47 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 6
Los geht's in der ersten Ausgabe mit den "absurdesten Amtsentscheidungen" des Landes. Von behördlichen Frotzeleien, die einen Linzer Busfahrer den Job kosten, bis zu unnötigen Amtsvertretern, die uns Steuerzahler viel Geld kosten - da schlägt das Herz des Wutbürgers höher.
Genre:ENTERTAINMENT
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4