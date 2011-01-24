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Die Fahnder

Die Fahnder - Staffel 1 Folge 7

ATVStaffel 1Folge 7vom 24.01.2011
Die Fahnder - Staffel 1 Folge 7

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Die Fahnder

Folge 7: Die Fahnder - Staffel 1 Folge 7

48 Min.Folge vom 24.01.2011Ab 6

Vom Zoll am Flughafen bis zum Kampf gegen Schwarzarbeit, illegaler Bargeldeinfuhr, Zigarettenschmuggel und Steuerhinterziehung in heimischen Betrieben spannt sich der Aufgabenbereich der Fahnder des Finanzministeriums.

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