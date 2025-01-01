Die Familie Stallone
1 StaffelAb 6
Die Doku-Soap "Die Familie Stallone" gewährt einen intimen Einblick in das Leben der Filmlegende Sylvester Stallone und seiner Familie. Im Fokus stehen neben dem Actionhelden auch seine Frau Jennifer Flavin sowie die Töchter Sistine, Sophia und Scarlet Stallone. Die Zuschauer erleben den Alltag der Familie, der zwischen Hollywood-Glamour und privaten Herausforderungen pendelt.
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.