Die Farben der Wüsten
Die Farben der Wüsten
Die gelben Sandmeere der Sahara sind die ersten Bilder, die man sich vorstellt, wenn man das Wort Wüste hört. Doch die Wüsten haben viel mehr Farbenpracht zu bieten: Das Weiß salzbedeckter Hochebenen, das Grau des Gerölls angereichert mit vulkanischer Asche, die unzähligen Schattierungen der Rottöne des Colorado Plateau und das blasse Rosa von Wadi Rum. Die Farbpalette ist so weit, wie die Wüste selbst! Und – die Farben enthüllen einige ihrer Geheimnisse.
