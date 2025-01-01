Die Franz Klammer Story
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Die Franz Klammer Story
Michael Kögler trifft sich 30 Jahre nach seiner preisgekrönten Dokumentation „Die Franz Klammer Story“ nochmals mit dem erfolgreichsten Abfahrer aller Zeiten. In dem Porträt wird nicht nur auf die Skikarriere mit der Krönung durch den Olympiasieg in der Abfahrt 1976 in Innsbruck zurückgeblickt, sondern auch auf das Phänomen Franz Klammer und sein familiäres Umfeld, gepaart mit allen Höhen und Tiefen seines Lebens.
Altersfreigabe:
0