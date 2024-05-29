Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte
Folge 1: Pizza, Pasta & Co.
100 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Sternekoch Max Strohe möchte die ultimativen Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte aufdecken. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage steht fest: Die Deutschen lieben die italienische Küche. Doch was genau sind die beliebtesten Gerichte aus Bella Italia? In einer Berliner Trattoria findet Max heraus, wie eine perfekte Pizza gemacht wird. Außerdem geht er zusammen mit Lebensmittel-Experte Dr. Stefan Lück den Geschmacksgeheimnissen der Salami-Tiefkühlpizza auf den Grund.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© POTATOHEAD PICTURES GmbH