Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte
Folge 3: Unter Grill-Meistern: Burger, BBQ & Co.
94 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Die Deutschen lieben es, im Sommer zu grillen. Doch was genau sind die beliebtesten Gerichte der Outdoorküche? Max Strohe nimmt Bratwurst, Burger, Steaks und Co. unter die Lupe und deckt Deutschlands ultimative Grill-Geheimnisse auf. In New York sucht der Sternekoch außerdem nach dem perfekten Burger. Und in Texas blickt er hinter die Kulissen eines weltbekannten BBQ-Restaurants.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© POTATOHEAD PICTURES GmbH