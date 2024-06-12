Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte

Unter Grill-Meistern: Burger, BBQ & Co.

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 12.06.2024
Unter Grill-Meistern: Burger, BBQ & Co.

Unter Grill-Meistern: Burger, BBQ & Co.Jetzt kostenlos streamen

Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte

Folge 3: Unter Grill-Meistern: Burger, BBQ & Co.

94 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12

Die Deutschen lieben es, im Sommer zu grillen. Doch was genau sind die beliebtesten Gerichte der Outdoorküche? Max Strohe nimmt Bratwurst, Burger, Steaks und Co. unter die Lupe und deckt Deutschlands ultimative Grill-Geheimnisse auf. In New York sucht der Sternekoch außerdem nach dem perfekten Burger. Und in Texas blickt er hinter die Kulissen eines weltbekannten BBQ-Restaurants.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte
SAT.1
Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte

Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte

Alle 1 Staffeln und Folgen