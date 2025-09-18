Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Heiters

Training für den Hochzeitstanz

HeitersStaffel 1Folge 2
Training für den Hochzeitstanz

Training für den HochzeitstanzJetzt kostenlos streamen

Die Heiters

Folge 2: Training für den Hochzeitstanz

37 Min.Ab 12

Mike Heiter und Leyla Lahouar bereiten sich mit Sergiu, Leylas ehemaligem "Let's Dance"-Partner, auf ihren Hochzeitstanz vor! Es soll der perfekte Hochzeitstanz werden, sogar mit Hebefigur.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Heiters
Heiters
Die Heiters

Die Heiters

Alle 1 Staffeln und Folgen