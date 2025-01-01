Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3
104 Min.Ab 12

Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti, Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek und Jasmin Wagner tauschen ihr Promi-Leben gegen einen anspruchsvollen Ausbildungsalltag im Polizeiausbildungszentrum Berlin Spandau ein.

ProSieben
