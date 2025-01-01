Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges
Folge 3: Die Job-Touristen: Polizei
104 Min.Ab 12
Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti, Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek und Jasmin Wagner tauschen ihr Promi-Leben gegen einen anspruchsvollen Ausbildungsalltag im Polizeiausbildungszentrum Berlin Spandau ein.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
