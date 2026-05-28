Die Kanzlei
Folge 12: Der letzte Vorhang
49 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Isa von Brede bearbeitet einen ungewöhnlichen Rechtsfall. Ein Vater möchte die Bundeswehr verklagen, nachdem er weiß, auf welche Weise sein Sohn im Krieg gefallen ist. Gellert vertritt unterdessen den Schauspieler Johannes von Gülden. Seit Jahren spielt er den Geist in dem Stück "Das Gespenst von Canterville" und hat für die Rolle so manches vielversprechende Engagement abgelehnt. Doch der neue Intendant des Theaters will den Geist nun mit einer jüngeren Person besetzen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Kanzlei
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: OneGate Media GmbH
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