Die Kunst der Hahnenkamm-Rennen

1 Staffel
In der Dokumentation wird das Geschehen rund um die Streif von einem anderen Blickwinkel gezeigt. Mit der Kunst als roten Faden und verbindendes Glied zwischen den verschiedenen Verantwortungsbereichen der einzigartigen Sportveranstaltung, wird das Zusammenspiel hinter den Kulissen der Hahnenkamm-Rennen erklärt. Jeder Teilbereich für sich erfordert auf seine Art und Weise "eine Kunst". Von der Kunst der Pistenpräparation über die Kunst wie die Athleten mit der Streif richtig umzugehen haben, was von Aleksander Aamodt Kilde umschrieben wird. KSC-Präsident Michael Huber über die Kunst der Eventorganisation, sowie Harti Weirather über die Kunst den Sport & die Athleten trotz des großen High Society & VIP Trubels immer im Fokus zu behalten.
