Die Landarztpraxis
Folge 32: Veränderungen
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Sarah sorgt sich um Leo. Aus Liebeskummer hat sich diese ausgerechnet auf den rebellischen Bürgermeistersohn Flame eingelassen. Sarah vertraut ihrer Tochter, doch nach einer Dummheit kommt es zum Streit zwischen ihnen. Sarah findet daraufhin Trost bei Max und die beiden kommen einander wieder näher. Alexandra macht derweil ihre Schwangerschaft publik und Fabian wird von ganz Wiesenkirchen mit seiner Vaterschaft konfrontiert. Er hat Angst genau wie Georg als Vater zu versagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln