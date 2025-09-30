Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Veränderungen

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 30.09.2025
Veränderungen

VeränderungenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 32: Veränderungen

34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Sarah sorgt sich um Leo. Aus Liebeskummer hat sich diese ausgerechnet auf den rebellischen Bürgermeistersohn Flame eingelassen. Sarah vertraut ihrer Tochter, doch nach einer Dummheit kommt es zum Streit zwischen ihnen. Sarah findet daraufhin Trost bei Max und die beiden kommen einander wieder näher. Alexandra macht derweil ihre Schwangerschaft publik und Fabian wird von ganz Wiesenkirchen mit seiner Vaterschaft konfrontiert. Er hat Angst genau wie Georg als Vater zu versagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen