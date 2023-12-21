Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Magische Momente

SAT.1Staffel 1Folge 49vom 21.12.2023
Magische Momente

Magische MomenteJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 49: Magische Momente

35 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12

Nach dem innigen Kuss im Krankenhaus gesteht Fabian Sarah, dass er sie nicht vergessen kann. Weil er keinen Kompromiss mehr leben will, trifft er die Entscheidung, Alexandra endgültig zu verlassen. Alexandra reagiert tief verletzt und droht Fabian: Im Falle einer Trennung wird sie ihm das gemeinsame Kind, das Fabian noch in Alexandras Bauch glaubt, vorenthalten. Alexandra ist außer sich, lässt Fabian zurück und bringt sich selbst in große Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen