Die Landarztpraxis
Folge 44: Zerschlagene Hoffnung
34 Min.Folge vom 14.12.2023Ab 12
Sarah ist erleichtert, dass es Alexandras Baby gut geht. Das ungeborene Kind stammt von Fabian, genau wie Leo. Sarah wird bewusst, dass sie alle als Familie verbunden sind. In ihr keimt die Hoffnung, dass sich doch noch alles zum Guten wenden könnte, wenn sie das Vaterschafts-Geheimnis lüftet. Als Fabian mit Georg zum Arzttermin nach München aufbricht, leistet Sarah Alexandra Gesellschaft. Doch die sanfte Annäherung wird durch einen furchtbaren Schicksalsschlag unterbrochen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln