SAT.1Staffel 1Folge 45vom 01.09.2024
34 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12

Per Ultraschall sucht Sarah nach dem Herzton von Alexandras ungeborenem Baby. Doch da ist nichts. Das Kind lebt nicht mehr. Als Fabian am nächsten Tag aus München heimkommt und von Georgs baldigem Operationstermin berichtet, bringt Alexandra es nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. Gefangen in ihrem Schmerz fasst sie einen fatalen Entschluss, der auch Sarah betrifft.

