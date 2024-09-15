Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Eine Katastrophe kommt selten allein!

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 15.09.2024
Eine Katastrophe kommt selten allein!

Eine Katastrophe kommt selten allein!Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 53: Eine Katastrophe kommt selten allein!

35 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Fabian hat von Alexandra erfahren, dass er Leos Vater ist. Völlig überrumpelt stellt er Sarah zur Rede und fragt sie, warum sie so lange geschwiegen hat. Fabian fühlt sich auch von Max verraten, der ebenfalls Bescheid wusste. Auch Basti erfährt die Wahrheit über Leos Vater und will seine Freundin nicht länger anlügen. Leo konfrontiert daraufhin fassungslos ihre Mutter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen