Eine Katastrophe kommt selten allein!
Die Landarztpraxis
Folge 53: Eine Katastrophe kommt selten allein!
Folge vom 15.09.2024
Fabian hat von Alexandra erfahren, dass er Leos Vater ist. Völlig überrumpelt stellt er Sarah zur Rede und fragt sie, warum sie so lange geschwiegen hat. Fabian fühlt sich auch von Max verraten, der ebenfalls Bescheid wusste. Auch Basti erfährt die Wahrheit über Leos Vater und will seine Freundin nicht länger anlügen. Leo konfrontiert daraufhin fassungslos ihre Mutter.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
