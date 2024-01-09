Die Landarztpraxis
Folge 59: Happy End ...?
35 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Sarah ist überrascht, als Georg Fabian tatsächlich die ganze Wahrheit beichtet. Während Fabian endgültig mit seinem Vater bricht, kann Sarah offen mit Leo über alles sprechen. Gleichzeitig kommt Max Bastis Wunsch nach und nimmt widerwillig Kontakt zu Bastis Mutter Marie auf. Fabian zeigt zum ersten Mal Verständnis für Sarahs Lebenslüge. Endlich finden Sarah und Fabian zueinander, nicht ahnend, dass Alexandra noch lange nicht aufgegeben hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln