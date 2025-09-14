Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 4: Sony
88 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 6
"Die Lieblingsmarken der Deutschen" nimmt SONY unter die Lupe und zeigt, wie sich der japanische Konzern in einem hart umkämpften Markt behauptet. Von der Musik- bis zur Gaming-Sparte: Welche Innovationen haben SONY an die Spitze gebracht? Und wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus?
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins