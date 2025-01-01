Die Lobau - Dschungel der WienerInnen
Nackte Leiber an den Badeplätzen im Schilf der Altwässer der Donau. Biber in den endlosen Sümpfen, Gelsengeschwader, undurchdringbares Dickicht und die nahe Stadt: Donnernde Güterzüge und Flugzeuge, die wenige Meter über dem Auwald zum Landeplatz Schwechat gleiten. Der Film portraitiert die Lobau, den Urwald der Wienerinnen und Wiener, ein Dschungel, der als grünes Tortenstück in die Millionenstadt ragt: Seit vielen Jahrzehnten Sehnsuchtsort von Künstlerinnen, Aussteigern und Selbstversorgern, von Radfahrerinnen, Wanderern und Erholungssuchenden - umkämpft und umstritten bis heute. Filmemacherin Ulli Gladik begibt sich auf eine Erkundungsreise durch diesen Dschungel, und deckt eine bunte, vielschichtige Geschichte der Lobau auf.
