Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück
Die beliebte Familie vom Schrottplatz ist zurück. Ab 2016 gibt es neue Folgen der Reality-Show Die Ludolfs. Lange war es ruhig um die bekannteste Familie Deutschlands. Doch nun wollen die Geschwister zurück auf die Bildschirme. Ihr Schrottplatz wird jedes Wochenende von tausenden Neugierigen und Fans überrannt. Erst vor kurzem musste die A3 im Westerwald gesperrt werden, weil der Andrang zu groß war. Dieses Problem sollte es hoffentlich jetzt nicht mehr geben, denn von nun an können alle Anhänger das Leben ihrer Idole wieder vom Wohnzimmer aus verfolgen. Doch die neue Show bringt auch ein paar Veränderungen mit sich. Uwes Sohn Tommy ist der neue Chef des Schrotthofes. Sein großer Wunsch ist es, aus dem Familienbetrieb ein richtiges Imperium zu machen. Dafür hat er schon Pläne entwickelt. Auf einem großen Gelände soll die Ludolf World entstehen. Ein Partyraum, eine Grilloase und der Handel von Old- und Youngtimer sind nur Teil der Vision. Doch um den Traum in die Realität umzusetzen bedarf es jeder Hilfe. Deswegen ist auch Mannis neue Frau Jana mit im Boot. Nur einer wollte nicht mehr Teil des Teams sein. Bruder Peter zieht sich aus dem Geschäft zurück. Von original vier Brüdern sind damit nur noch zwei dabei. Hans-Günther verstarb im Januar 2011. Keiner hätte gedacht, dass das lustige Gespann vom Schrottplatz mal so einen Erfolg haben würde. 2009 war die Serie sogar für den Grimme-Preis nominiert. Mit einer neuen Generation der Ludolfs wird auch das Revival Die Ludolfs Das Schrottimperium ist zurück! dem in Nichts nachstehen.