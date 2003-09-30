Die Lugners - Staffel 1 Folge 4 - Mörtel im ÖlJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 4: Die Lugners - Staffel 1 Folge 4 - Mörtel im Öl
48 Min.Folge vom 30.09.2003Ab 6
Alltag im Hause Lugner: Mörtel hackelt, Mausi shoppt. Natürlich hat die Dame des Hauses eine Golden Card - Mörtel hingegen hat nicht mal eine Bankomatkarte. Und: bei einem Ausflug an den Neusiedler See schaut Mörtel zu tief in mehrere Gläser.
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Die Lugners
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14, Season 16: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 7: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 19: ATV